Un important feu de végétation attisé par le vent en Ardèche, 1.200 foyers privés de courant

Par Florence Beaudet, France Bleu Drôme Ardèche

Le feu qui s'est déclaré en fin d'après-midi sur la colline au-dessus du village d'Arlebosc près de Lamastre mobilise plus de 100 pompiers. L'intervention est rendue compliquée à cause du vent fort et de la nuit.