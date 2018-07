Soumoulou, France

L'épisode orageux aura duré une quinzaine de minutes, mais il a été impressionnant. Météo France a placé 31 départements en alerte orange aux orages. La grêle s’est abattue sur le Béarn ce mercredi après-midi, entre autres sur les secteurs d’Artix et Nay. Les communes de Sauvelade, Cescau, Momas, Mazerolles, Pomps, Soumoulou, Limendous, Ousse, Nousty, Assat, Bordes ou encore Boeil-Bezing ont été touchées.

Des grêlons de 2 à 6 centimètres

À Limendous, on a ramassé des grêlons de 2 à 6 centimètres, qui ont parfois marqué les voitures et les toitures. Alain Trépeu, le maire de Soumoulou raconte ce violent épisode de grêle qui s'est abattu sur sa commune : « il y a des dégâts sur les pare-brise, les carrosseries. Il y a aussi des champs de maïs qui sont touchés. Ça a duré 5 minutes tout juste ! »

Les grêlons tombés sur Soumoulou font entre 2 et 3 centimètres. - Laurent Etchamendy

Ces orages de grêle de mercredi après-midi, n’ont pas causé de dégâts importants, selon les pompiers des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Déjà un épisode de grêle l’été dernier

L'été dernier, les Béarnais avaient déjà subi un violent épisode de grêle dans ce même secteur.

Le vent et la grêle avaient fait de sérieux dégâts, le soir du 19 juillet 2017, dans un couloir, Andoins/Limendous/Lourenties. Les agriculteurs s'en souviennent parce que la récolte sur certains champs de maïs avait été complètement détruite. Des arbres avaient aussi été arrachés à cause du vent et de la grêle.

La carte de vigilance météorologique publiée par Météo France.

Le bulletin émis par Météo-France est valable jusqu'à jeudi 16 heures.