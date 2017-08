Un incendie sur la N86 entre Pont-Saint-Esprit et Saint-Nazaire (Gard)

Un feu de forêt s'est déclaré sur la Nationale 86 sur 4,5 kilomètres entre Pont-Saint-Esprit et Saint-Nazaire (Gard). La route est fermée dans les deux sens.

Un virulent feu de forêt est en cours ce vendredi après-midi, sur la Nationale 86 (l'ancienne D6086) entre Pont-Saint-Esprit et Saint-Nazaire (Gard). Les pompiers sont sur place, au niveau de l’hôtel Vallaurie. L’action rapide des sapeurs-pompiers a permis d’éviter que le feu ne se propage à l’hôtel. 36 véhicules de lutte et 102 sapeurs-pompiers du Gard sont d'ores et déjà engagés. Un détachement de 20 sapeurs-pompiers du Vaucluse est également attendu sur les lieux. Un Dash et trois canadairs effectuent des largages sur zone. A l’arrivée des secours, le feu s’est rapidement propagé en direction du nord. Il a déjà parcouru 10 hectares et il n’est pas encore fixé. La route est fermée dans les deux sens sur 4,5 kilomètres.

Les sapeurs-pompiers du Gard appellent à la prudence et rappellent à la population qu’il ne faut pas évacuer leur habitation sans leur demande expresse. En cas de doute ne pas hésiter à faire le faire 112.