Un loup aurait été aperçu à Saint-Uze ce samedi

C'est un habitant de cette commune du Nord Drôme qui l'aurait aperçu sur sa propriété.

Une drôle de surprise ce samedi matin pour un habitant de Saint-Uze, dans le Nord Drôme, près de Saint-Vallier.

Peu après 10 heures, il aperçoit un animal dans son jardin. Un animal qui ressemble fort à un loup. Surpris, il a tout de même la présence d'esprit de le filmer.

La bête reste là plusieurs minutes, avant de s'enfuir dans le bois voisin.

L'habitant s'approche alors et découvre des viscères et des pattes de brebis... visiblement les restes de son festin.

Une présence rare au Nord de la Drôme

Il est plutôt étonnant d'apercevoir le loup, si loin dans la plaine, alors que sa présence est attestée en montagne, dans le Vercors notamment. Mais ce n'est pas une première. La semaine dernière, un autre loup (ou peut être le même), seul, a été vu du coté d'Alixan.

Il arrive que les canidés descendent du plateau du Vercors et se retrouvent dans la plaine de Valence. On se souvient du jeune loup, tué après avoir été percuté par une voiture en 2008, sur la LACRA entre Valence et Saint-Marcel-les-Valence.

Rarement, cependant, on en a aperçu à ce point au Nord du département.