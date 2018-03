Pour la première fois, la présence d'un loup a été officiellement détectée dans la Loire fin février. L'animal a été repéré à Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire) au sud-est du département à la frontière entre la Loire, l'Ardèche et l'Isère.

Saint-Pierre-de-Bœuf, France

C'est dans la nuit du 26 au 27 février qu'un mouton a été attaqué et tué à Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire). Après enquête de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et de la louveterie départementale, notamment à l'aide d'un piège photographique, un loup a bien été repéré dans le secteur. Un loup solitaire. C'est une première dans la Loire puisque les précédents signalement de présence de loup avaient été démentis par les expertises de terrain.

Un comité départemental du loup bientôt en place dans la Loire

Qu'un loup arrive dans la Loire ce n'est pas une surprise, puisque l'animal a déjà été repéré dans les départements voisins, notamment en Ardèche et en Haute-Loire. Cet événement isolé ne permet pas de considérer le département comme une zone permanente de l'espèce.

Pour autant des dispositions sont prises : un comité départemental du loup sera mis en place le 26 mars prochain par la Préfecture. L'objectif est de réunir les acteurs concernés, partager les informations, renforcer le réseau d'observateurs, analyser la vulnérabilité des troupeaux ou encore mettre en place des outils de protection du bétail.

Saint-Pierre-de-Bœuf, dans la Loire, près de l'Isère © Radio France - Xavier Demagny / Denis Souilla