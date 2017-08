Un lundi au soleil et sous la chaleur en Normandie

C'est à Lisieux qu'il a fait le plus chaud ce lundi dans le Calvados. Le thermomètre a dépassé les 33° à l'ombre dans l'après-midi. Cette journée du 28 août pourrait être la plus chaude du mois dans la région.

Ce n'est pas la canicule mais les températures qui ont été enregistrées ce lundi 28 août en Normandie pourraient figurer parmi les plus chaudes de cet été 2017 dans la région. Dans le Calvados , c'est à Lisieux qu'il a fait le plus chaud aujourd'hui. Météo-France a relevé 33°4 sous abri à Lisieux, 30°9 à Caen et 31° à Argentan dans l'Orne. Sur la côte le thermomètre affichait des valeurs tout aussi estivales : 28°8 à Gouville dans la Manche, 24° à Bernières sur la côte de Nâcre.

Le mercure en chute libre à partir de mercredi

A une semaine de la rentrée, nombreux sont les normands qui jouent les prolongations sur les plages. Et ça devrait encore être le cas ce mardi. Il faudra en profiter car le mercure devrait amorcer, avec le retour de la pluie, une chute vertigineuse à partir de mercredi. Météo-France prévoit des températures maximales qui auront alors du mal à dépasser les 20°...