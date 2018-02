Hérault, France

Comme annoncé largement depuis plusieurs jours, c'est ce mardi 27 février que nous devrions connaître la journée la plus "glaciale" de cet hiver avec des valeurs au lever du jour pouvant franchir la barre des -10°C dans certaines localités de l'intérieur de l'Hérault, on pense notamment à cette région tout autour du Pic Saint-Loup, et aux alentours de -5°C sur les zones littorales, les grandes villes Montpellier, Nîmes et Béziers y compris.

En Lozère les valeurs pourront être nettement plus basses encore sur tous les plateaux balayés par la bise de Nord à Nord-est. D'ailleurs dès ce lundi matin dans ce département, on a relevé des valeurs comprises entre -10° et -14°C dans un grand nombre de communes.

Ce lundi matin 26 février, on a déjà relevé les valeurs suivantes dans le département de l'Hérault :

-9.0°C à Prades-le-Lez ; -8.8°C à St-Martin-de-Londres et -5.2°C à St-André-de-Sangonis, "seulement" -3°C sur Béziers et Montpellier.

Un tel épisode de froid aussi tardif (après un 25 février) ne s'était pas produit depuis fin février - début mars 2005, lorsque les températures étaient même descendues entre -10 et -12°C dans l'intérieur de l'Hérault.

Mercredi matin le temps va se détériorer, les premières précipitations du matin ou de la mi-journée pourraient se faire sous forme de neige ou de pluie verglaçante dans l'air froid qui résistera encore un peu. Et ce même en plaine.