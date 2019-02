Un mercredi record pour les températures dans le Berry

Des températures dignes d'un mois de mai. Le Berry franchit les 20 degrés dans la plupart des communes. Des records à Bourges et Châteauroux pour un mois de février.

Châteauroux, France

Il fait chaud partout en France et le Berry n'est pas dispensé de ce printemps précoce. II fait 23 degrés à Bourges ce mercredi après midi. Un record pour un mois de février depuis 1913 ! Soit depuis que les prévisions existent. Au Blanc et à Châteauroux, Météo France mesure 24 degrés. Du jamais vu depuis près de 30 ans. Ces températures sont normalement réservées au mois de mai nous indiquent les prévisionnistes.

Attention, ce mercredi c'est le pic de chaleur. Le temps se couvre jeudi et on retrouvera des températures de saison aux alentours de 15 degrés avec un ciel couvert et quelques pluies.