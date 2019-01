Un millier de personnes pour le climat dans les rues de Perpignan

Perpignan, France

"Aux arbres citoyens !", "Et un, et deux, et trois degrés ! C'est un crime contre l'humanité !", "Solutions locales pour désordre global" : voilà quelques uns des slogans qu'on a pu lire ou entendre ce samedi dans les rues de Perpignan. Après celle du 8 décembre dernier, la deuxième marche pour le climat a rassemblé près d'un millier de personnes.

_"Il y a énormément de choses qui peuvent changer grâce à des mobilisation citoyennes" explique Marie Prouteau, l'une des organisatrices. "Il est important que les élus locaux se rendent compte qu'il n'y a plus uniquement les associations qui se mobilisent sur la question du climat. Il y a les citoyens aussi désormais. C'est important de taper du poing sur la table. On a très peu de temps pour agir !"_ C'est dans cet esprit qu'une boîte à revendications a été installée sur la place de la République.

Une centaine de gilets jaunes a participé à la manifestation.