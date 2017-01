Un mois de décembre exceptionnellement sec et ensoleillé en Limousin

Météo-France n'avait pas vu ça depuis des dizaines d'années. Les pluies ont été rares en Haute-Vienne et en Corrèze en ce mois de décembre 2016. Le soleil lui a brillé deux fois plus qu'en temps normal !

Il y a un an, le mois de décembre 2015 était déjà record. Cette année c'est pire. Au niveau de la pluie et de l'ensoleillement.

Deux fois plus de soleil qu'en temps normal

On a eu deux fois plus de soleil qu'en temps normal, sur les reliefs notamment. A l’aéroport Limoges-Bellegarde par exemple, où se trouve Météo-France, on est à 400 mètres d'altitude. En décembre, il y aura eu 150 heures d'ensoleillement contre 78 en moyenne à cette période de l'année. En vallée c'est moins flagrant, car l'hiver les brouillards se dissipent difficilement mais quand même : à Brive on enregistre 40% de soleil en plus.

10 mm d'eau en un mois à Brive

Qui dit soleil dit absence de pluie forcément. Et là encore on bat des records : il n'est tombé que 16 mm d'eau sur tout le mois de décembre à Bellegarde, contre 100 mm en moyenne. C'est pire en Corrèze avec 10 mm d'eau tombés à Brive. On en attend habituellement environ 80.

En Haute Vienne, on n'avait pas vu un tel manque de pluie depuis 1971, c'est à dire depuis 45 ans. En Corrèze, c'est du jamais vu depuis depuis 1959 et le début des relevés dans la région.