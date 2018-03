La météo joue au yoyo cet hiver en Haute Garonne, après avoir vécu le deuxième mois de janvier le plus doux depuis 1922, février aura été marqué par le froid et la pluie avec des températures maximales inférieures de 3° aux normales.

Toulouse, France

Avec une moyenne de 8°4 au meilleur de la journée, les températures maximales ont été inférieures de 3°aux normales en février en Haute Garonne. Un froid particulièrement marqué en fin de mois avec -7° relevé à Toulouse le 27 février, -9° à Palaminy dans le Volvestre.

L'hiver le plus gris depuis 1986 en Haute Garonne

Quand aux précipitations, pluie ou neige, elles ont été particulièrement abondantes en février. Il est tombé 50 à 60 litres d'eau au mètre carré dans la plaine toulousaine soit un excédent de 40% par rapport à la pluviométrie habituelle et jusqu'à 200 litres dans le pièmont pyrénéen soit 2 à 3 fois plus que la normale. Conséquence à Toulouse le 21 février la Garonne a atteint un niveau de 3m 03 au Pont Neuf débordant sur le quai. Dans le Luchonnais au dessus de 2 mille mètres on a relevé en fin de mois un manteau neigeux de 2 mètres d'épaisseur.

Le temps nuageux et perturbé n'a que très peu laissé place au soleil. Il n'a brillé que 65 heures en février à Saint Gaudens, 87 heures dans la plaine toulousaine soit 25% de moins que la normale. Au final du 1er décembre au 28 février ( soit l'hiver météorologique) l'ensoleillement a atteint 226 heures à Toulouse soit l'hiver le plus gris depuis 1986.