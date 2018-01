Le thermomètre devrait afficher 6° ce vendredi en plaine d'Alsace, il faisait 8° ce jeudi 11 janvier 2018, des températures plutôt douces pour un mois de janvier. On a également relevé 15° le 3 janvier dernier. Il pourrait neiger à nouveau cependant dans les Vosges dès mardi prochain, des précipitations qui donneront de la pluie en plaine.

En rouge, les hivers plus chauds que la température moyenne relevée en Alsace depuis 1900, en bleu les plus froids - @Météo France

Ces températures douces peuvent être imputée au phénomène de réchauffement climatique, estime Sophie Roy, climatologue à Météo France: "même s'il est difficile de démêler ce qui est vraiment lié à la variabilité climatique naturelle et ce qui peut être relié au changement climatique en cours, on sait qu'il y a un changement climatique en cours. La planète se réchauffe, et un peu plus nos régions que la moyenne planétaire puisqu'on est dans l'hémisphère nord et on est sur une partie continentale. On a tous les ingrédients pour avoir un réchauffement un peu plus important que sur l'ensemble du globe".

Nous avons d'ailleurs aussi vu souffler durant les fêtes les tempêtes Eleanor et Carmen. Eleanor qui se classe comme la deuxième tempête la plus en forte dans la région depuis Xynthia, les 27 et 28 février 2010.

Une pluie bénéfique pour la région

L'Alsace a connu l'an dernier déjà un hiver doux, mais aussi très sec, avec des températures de 3 à 4 °C au-dessus de la moyenne en décembre 2016, en février ou en mars 2017. Le mois de janvier 2017 a été cependant nettement plus froid que la normale, avec une vague de froid marquée : 1,5 °C à 3 °C en dessous de la normale. Le déficit de pluie, lui, a oscillé entre -40 à -60 % durant les trois mois d'hiver, décembre, janvier et février 2017.

Avec 8° cette semaine en plaine d'Alsace, on est encore bien loin des records. Il a fait 17,5° le 10 janvier 1991 à Strasbourg, 18,3° le 19 décembre 1965. Et -23° en janvier 1942....

La France entre deux perturbations ce jeudi / image satellite de Météo France - capture d'écran