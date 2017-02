Un mois de janvier particulièrement sec en Creuse

Le début d'année 2017 a été particulièrement sec en Creuse. Il est tombé quasiment deux fois moins d'eau qu'un mois de janvier normal.

La pluie n'a pas été au rendez-vous de ce début d'année 2017 en Creuse. Il est tombé près de deux fois moins de précipitations qu'en moyenne au mois de janvier. D'après les relevés de Météo France, janvier 2017 n'est pas pour autant le mois de janvier le plus sec jamais enregistré, mais il fait suite à un mois de décembre quasiment sans pluie. Il est tombé à peine 10% de la pluviométrie moyenne d'un mois de décembre.

Du jamais vu depuis 1959

Selon Météo France, il faut remonter 58 ans en arrière pour retrouver un tel déficit en pluie. Si on additionne les précipitations de décembre 2016 et celles de janvier 2017 on enregistre des cumuls de 46 millimètres d'eau contre 180 mm en moyenne sur des mois de décembre et janvier classiques. Il est tombé un quart seulement de la pluie qui tombe généralement sur cette période de l'année. Alors même si février promet d'être bien arrosé, il ne permettra pas de combler le déficit de ce début d'hiver.