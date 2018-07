Bretagne, France

Il a fait chaud en juillet. 2 à 3° de plus que les normales saisonnières, selon les chiffres de meteo.bzh. Plus 2°6, par exemple, à Rennes où on a observé une température moyenne de 27°. De la chaleur donc en Bretagne mais pas de canicule, comme dans d'autres régions françaises. Le maximum a été de 31°7. A noter que la température de la mer, elle, a été très largement supérieure à la norme, de 3 à 4°. On a relevé 22° au large de Lorient, 21° dans le Golfe du Morbihan, en baie de Saint-Brieuc et sur la Côte d'Emeraude.

#Météo#Fougères#TourdeFrance Les coureurs de la Grande Boucle s'élanceront de Fougères pour cette nouvelle étape. Ils quitteront la Bretagne comme ils ont été accueillis, sous le soleil !

Détails ici: https://t.co/OTl2jW7lkupic.twitter.com/W27binCqlI — Meteo Bretagne (@MeteoBretagne) July 12, 2018

Une centaine d'heures de soleil en plus à Saint-Brieuc!

Il a fait chaud mais surtout il a fait très beau. L'ensoleillement a été très au dessus des valeurs de saison. Partout mais plus encore sur la côte nord, comme à Saint-Brieuc, où on a enregistré 288 heures de soleil, ce mois-ci (186 h en moyenne). 248 heures à Brest. Du côté des précipitations, juillet a été plutôt sec en Bretagne-Nord, avec un déficit de pluviométrie de l'ordre de 30 millimètres. En revanche, la Bretagne-Sud, en particulier du côté de Lorient, a essuyé plusieurs orages, avec des pluies abondantes, en début de mois.

Coucher de soleil sur la Côte d'Emeraude © Radio France - Brigitte Hug

Bref, un mois de juillet idéal pour les touristes! Et les aoûtiens devraient connaitre le même temps, au moins au début. On pourrait même parler de canicule en Bretagne puisque les 30° pourraient être dépassés entre vendredi, samedi, dimanche et lundi. Les températures pourraient atteindre 32 à Quimper, 34° à Rennes, 35° à Vannes. Une masse d'air sèche directement en provenance du Sahara va arriver sur la région.