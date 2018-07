Un mois très chaud et très peu de pluie : C'est ce que l'on retiendra de ce mois de juillet en Limousin. Mais aux températures parfois caniculaires s'ajoute un déficit pluviométrique. Si on ne peut pas encore parler de sécheresse il y a des signes qui ne trompent pas et notamment dans l'agriculture.

Haute-Vienne, France

"Les prairies qui jaunissent et l'herbe qui a du mal à repousser" le constat est déjà là pour les éleveurs de la Haute-Vienne qui heureusement grâce aux belles périodes ensoleillées depuis le début de l'été sont parvenus à stocker du fourrage en quantité et en qualité. Mais si l'absence de pluie continue il faudra surement puiser dans les réserves pour alimenter le bétail. " Ce qui est plus inquiétant c'est pour le maïs qui est en pleine floraison" explique Régis Desbordes, le vice président de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. "C'est la période où le maïs a le plus besoin d'eau et si cette situation perdure les épis seront ravagés" s'inquiète t-il.

Des cours d'eau qui voient leur débit baisser de jour en jour

A la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne, on se montre très vigilent et on surveille de prés les cours d'eau du département. "Pour l'instant on n'a pas encore atteint le seuil critique" explique le directeur Eric Hulot "mais les cours d'eau voient leur débit baisser très vite de jour en jour, et s'il ne pleut pas dans les dix jours comme le prévoit Météo France nous pourrions nous retrouver en situation de sécheresse dés la semaine prochaine"

Le 8 août prochain le comité sécheresse doit se réunir à Limoges et il n'est pas exclu que des mesures de restriction soient décidées ou tout au moins des recommandations pour limiter l'usage de l'eau.

Pas de problème pour les réserves en eau potable

Si on devait se retrouver très vite en état de sécheresse ce serait une sécheresse superficielle au niveau des sols car les fortes pluies de l'hiver et du printemps ont fait du bien notamment pour les réserves en eau potable de la ville de Limoges et qui alimentent également tout le secteur de Saint-Junien.

Il n'empêche que pour ce mois de juillet 2018, on enregistre un déficit pluviométrique de 30 % en Haute-Vienne et de 40 % en Corrèze.