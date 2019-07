Un mois de juillet de tous les records météo en Limousin

Limousin, France

Ce n'était pas qu'une impression, il a fait vraiment très chaud en Limousin durant tout ce mois de juillet. "On va finir le mois avec une température moyenne supérieure de 3° à la normale" précise Françoise Marguerat de Météo France Limoges Bellegarde. Des records ont même été enregistrés sur la totalité des points de mesures dans la région. Et un record absolu est tombé. C'était à Brive le 23 juillet dernier avec 42,1 °. Le précédent record de chaleur dans la cité gaillarde datait de 2015 avec 41,4 %.

40 % de pluies en moins

Et ce n'était pas non plus une impression : il n'a quasiment pas plu durant tout le mois. Quelques épisodes orageux localisés et modestes en début de mois et puis ces belles averses de ces derniers jours. C'est tout. Et surtout c'est très loin de suffire. Le déficit en précipitations pour ce mois de juillet est "de l'ordre de 40 %" souligne Françoise Marguerat Une habitude hélas enregistrée depuis près d'un an par Météo France. Et août ne compensera pas ce manque en tout cas durant les jours à venir avec juste quelques orages qui devraient arriver en début de semaine prochaine. On aura cependant moins chaud puisque les températures devraient pour l'instant retrouver des normales de saison.