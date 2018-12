Un mois de novembre trois fois plus pluvieux que la normale à Lunel

Le mois de novembre qui vient de s'achever a été particulièrement pluvieux sur l'est de l'Hérault et notamment sur le lunellois. La quantité de pluie tombée sur ce secteur est trois fois plus importante que la normale.

Hérault, France

Il est tombé plus de 200 millimètres d'eau sur le lunellois en novembre, selon les données du centre météorologique de Montpellier-Nîmes. Une quantité bien supérieure à la normale : c'est trois fois la quantité de pluie qui s'abat sur le secteur un mois de novembre ordinaire.

D'autres secteurs de l'Hérault ne sont pas épargnés : plus de 300 mm de précipitations recensés à l'est de Bédarieux ou encore dans la région de Ganges. Selon Météo France, ce mois de novembre est donc un "vrai mois d'automne très arrosé"avec des épisodes pluvieux "localement intenses". Il est ainsi tombé 123 mm de pluie en six heures, le 20 novembre, à Marsillargues, plus de 100 mm à Ganges le 23.

Capture d'écran Météo France - Météo France

Le soleil aux abonnés absents

À Montpellier aussi, le mois de novembre a été plus arrosé que la moyenne : 127,1 mm tombés sur 12 jours, contre 66,8 mm répartis sur sept jours en moyenne. Vous avez peut-être eu l'impression de voir peu le soleil également le mois dernier. Et ce n'était pas qu'une impression : 100 heures d'ensoleillement recensées sur Montpellier, contre 149 heures en moyenne, soit une baisse de 50% sur le mois ! Cet ensoleillement médiocre a affecté tout le département, avec une moyenne de trois heures par jour seulement en plaine.

Seule petite consolation, novembre a été un mois relativement doux, avec 20,8 degrés relevés par exemple à Saint-André-de-Sangonis le 13, alors que la "normale" de ce jour-là est plus proche de 11 à 12 degrés. Sur la région, la moyenne mensuelle est supérieure de un à deux degrés aux moyennes de novembre.