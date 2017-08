Des frelons asiatiques repérés en Meurthe-et-Moselle

Les pompiers de Meurthe-et-Moselle sont intervenus début août pour détruire un nid de frelons asiatiques à Lenoncourt. Les professionnels s'inquiètent d'une possible prolifération de cet insecte venu de Chine.

C'est la bête noire des apiculteurs. Le frelon asiatique a été repéré, pour la troisième année consécutive, en Lorraine. Un nid a été découvert début août à Lenoncourt près de Nancy. Il se trouvait sous une gouttière, à 6 mètres de hauteur, chez un particulier. Les pompiers sont intervenus pour le détruire. Les professionnels y voient le signe d'une installation progressive de l'insecte dans l'Est de la France.

C'est sous cette gouttière, à Lenoncourt que le nid a été découvert - Pompiers de Meurthe-et-Moselle

L'insecte, originaire de Chine, peut se montrer dangereux. Seuls les pompiers sont habilités à détruire les nids selon un protocole défini par la Fredon (Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles de Lorraine). Car le frelon asiatique est particulièrement agressif selon Claude Balland, le président du Groupement de défense sanitaire des abeilles en Meurthe et Moselle (GDSA) : "Il attaque facilement et il peut projeter son venin à distance. La destruction du nid nécessite un équipement particulier, il faut une combinaison spéciale que seuls les pompiers peuvent avoir".

Tueur d'abeilles

Le Vespa velutina nigrithorax est aussi connu pour son agressivité envers les abeilles." Il a besoin de protéines et se nourrit du thorax des abeilles, explique Claude Balland. Il les stresse. Il en détruit un certain nombre et à partir du moment où les abeilles sont stressées elles ne travaillent plus, donc plus de production de miel".

Eviter la prolifération

Pour l'heure, le Grand-Est est relativement épargné. Et cela grâce à notre climat : "les hivers rigoureux ne sont pas bons pour les frelons asiatiques", précise Claude Balland. Et ça tombe bien car les moyens de lutte sont assez limités. Seul le piégeage fonctionne. Une technique assez "artisanale" reconnait Claude Balland. Il s'agit en fait de capturer les fondatrices au printemps. Mais attention, insiste le président du Groupement de défense sanitaire des abeilles en Meurthe et Moselle, "nous déconseillons aux particuliers et même aux apiculteurs de le faire".

Comment reconnaître un frelon asiatique?

A la différence de son cousin européen, le frelon asiatique a les pattes jaunes, le thorax noir et un anneau orangé à l'arrière de l'abdomen. Son nid a la forme d'un ballon de rugby, il se trouve le plus souvent dans les grands arbres, type peupliers ou noyers, et près des points d'eau.

Frelon européen VS frelon asiatique - Fredon

Que faire si vous apercevez un frelon asiatique?

Si vous voyez un nid ou croisez l'un de ces insectes, ne vous en approchez pas. Prévenez la Fredon de votre département qui se chargera ensuite d'alerter les pompiers.