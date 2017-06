Un nouveau plan pour plus de propreté à Marseille

La Métropole Aix-Marseille-Provence est bien décidée à rattraper son retard en matière de propreté. Elle vient de présenter une série de mesures pour mieux gérer ses déchets.

Ce n'est pas un plan Marshall de la propreté, mais ça y ressemble. C'est en tout état de cause un nouveau cap à franchir, et la Métropole Aix-Marseille Provence se donne les moyens de progresser.

Plusieurs axes de travail ont été étudiés. Priorité ? Des obligations de résultat dans les marchés publics pour la collecte des déchets . Jusqu'ici, il y avait obligation de moyens, désormais ce sont bien les résultats et seuls les résultats qui comptent. Ainsi, les nouveaux accords prévoient qu'après le passage des agents de nettoyage, il ne doit pas y avoir plus d'un déchet dans un cercle de 40 mètres autour des bennes. C'est déjà mis en place avec une société privée dans les 3e et 14e arrondissements de Marseille. Les autres arrondissements doivent suivre le mouvement à partir de septembre

Payant pour les restaurants ?

Mais ce sont bientôt aussi les commerçants qui vont devoir fournir un effort supplémentaire : les professionnels de la restauration du centre ville. A partir de l'an prochain, pour eux : mise en place d'un abonnement obligatoire. En gros, la collecte est gratuite pour un seuil de 70 litres par jour. Si ça dépasse, ce sera payant ; reste à connaître le barème.

Enfin, la Métropole met en avant deux nouveaux dispositifs de collecte. Le premier est déjà en place : des composteurs collectifs. il y en a déjà dans 44 résidences mais aussi un ouvert à tous sur la Canebière.

L'autre nouveauté : une sorte de déchetterie mobile, une camionnette dédiée à récolter les déchets recyclables (piles, ampoules). Elle devrait commencer à circuler en fin d'année.