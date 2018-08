Certains la voit commune une usine hors-la-loi. Clarebout et son congélateur géant installé à Warneton, en bord de Lys, causent beaucoup de soucis au voisinage. Il y a d'abord les 800 camions qui alimentent chaque jour l'usine en pommes de terre notamment, selon un comptage de la police belge. Cela génère beaucoup de bruit et de pollution explique Patrick Maton, le président (franco-belge) de l'association de défense de l'environnement "les amis de Warneton" :

Ce militant cite des chiffres donnés par l'agence wallone de l'air et du climat. Autre nuisance et celle-là se ressent jusqu'en France, à 500 mètres à vol d'oiseau, les odeurs. Marie-France habite Warneton, côté français, depuis 30 ans. Elle qui a connu la vie avant Clarebout voit clairement la différence avec aujourd'hui :

Si on met son linge dehors, ça sent les frites. Les gens viennent, ils me disent, tu fais des frites ? Non, c'est l'usine !