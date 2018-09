Ajaccio, France

Un outil à la pointe de la technologie pour anticiper les phénomènes météo dans l'île. Météo France vient d'inaugurer son nouveau radar d'observation. Celui-ci surplombe la ville d'Ajaccio. Il est situé au bout de la route du château de la Punta. Il vient ainsi compléter, pour la Corse, l'équipement du même type déjà présent en plaine orientale, à Aléria.

Son installation a coûté 2 M€, co-financée par la direction générale de la prévention des risques, le ministère de la Transition écologique et solidaire et bien sûr Météo France. Il s'agit bien d'un instrument de pointe et de dernière génération. Et il permettra d'obtenir des informations beaucoup plus fines en matière d'événements climatiques.