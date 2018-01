Un nouvel impôt pour lutter contre les inondations dans l'Hérault

Par Sébastien Garnier, France Bleu Hérault

Depuis le 1er janvier 2018, les intercommunalités peuvent lever un impôt inondation, la taxe Gémapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) dont elles fixent le montant. Il ne peut dépasser 40 euros par habitant et par an.