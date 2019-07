Un nouvel itinéraire de la Loire à vélo bientôt aménagé entre Orléans et Mardié

La métropole d'Orléans vient de lancer des travaux pour aménager un nouvel itinéraire de la Loire à Vélo, au nord du fleuve, entre Orléans et Mardié. C'est un investissement lourd, de plus d'un million d'euros. Mais, la métropole espère bien des retombées économiques importantes.

Orléans, France

Aujourd'hui, l'itinéraire officiel de " La Loire à Vélo" passe par Orléans en longeant le sud de la Loire. On peut ensuite rejoindre Jargeau via l’île Charlemagne et Saint Denis en Val. Mais à terme, les cyclotouristes pourront aussi emprunter un autre circuit au nord de la Loire, entre Orléans et Mardié. La métropole vient en effet de lancer un gros chantier pour réaménager la piste existante.

Une piste plus large et plus sécurisée entre Orléans et Mardié

" Il y a déjà un cheminement le long de la Loire et du Canal d'Orléans pour aller vers Mardié, mais les conditions de circulation ne sont pas idéales" reconnait Matthieu Schlésinger, le vice président de la métropole en charge de l'aménagement durable. Pour que l'itinéraire soit estampillé " Loire à vélo", il faut déjà que la piste fasse 2 mètres 50 de large. Or, ce n'est pas le cas partout sur cette portion entre Orléans et Mardié. Les travaux lancés par la métropole ont donc pour objectif d'élargir et de baliser la piste. " Les utilisateurs de la Loire à Vélo attendent des conditions de sécurité et de transit plus confortables. C'est précisément ce qu'on va leur offrir avec ces aménagements" explique l'élu métropolitain. Les berges seront donc confortées, les revêtements repris mais le plus souvent en revêtements naturels. " Là où il y a du calcaire, il y aura toujours du calcaire". Il y aura aussi du nouveau mobilier de signalisation et une station de gonflage à Chécy. Ces travaux, prévus pour durer plusieurs mois, vont coûter 1 million 400.000 euros dont 400.000 financés par la Région via le Contrat Régional de Solidarité Territoriale.

Le nouvel itinéraire en pointillé sur la carte - @mairie de Chécy

Des retombées économiques espérées

" C'est effectivement une grosse dépense " reconnait Matthieu Schlésinger, " mais, d'abord il faut se dire que ça profite aussi aux locaux _et notamment à ceux qui viennent travailler en vélo tous les jours sur le centre ville d'Orléans. Le parcours sera plus sécurisé pour eux aussi. Après, on sait qu'_il y aura forcément des retombées économiques dans les communes traversées par la Loire à Vélo.". Chaque année, ce sont plus d'un million de touristes qui empruntent la Loire à Vélo. " Certains font déjà des détours pour aller sur la partie nord du fleuve. Et ça crée du flux. Ils s'arrêtent boire un verre, acheter un sandwich. Ce ne sera que du plus pour la métropole" renchérit Matthieu Schlésinger. Cet "itinéraire bis" de la Loire à Vélo sera normalement terminé au printemps prochain.