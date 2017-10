Un papillon en danger empêche la "bétonnisation" de l'Alpe d'Huez

Le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis d'aménager d'une zone de la station car les bâtiments menaçaient le cadre de vie du papillon Apollon. Le PLU entier de la station a aussi été rejeté pour son impact négatif sur l'environnement : il prévoyait la création de 6000 lits.

Il mesure quatre centimètres au maximum, et pourtant il vient d'empêcher presque à lui tout seul l'aménagement d'une zone très importante à l'Alpe d'Huez. Il s'appelle Apollon, il est beau évidemment et ce papillon en voie de disparition a motivé le tribunal administratif de Grenoble à annuler un permis d'aménager sur la zone des Passeaux. Celle-ci part du village et descend jusqu'à la "patte d'oie" (où se séparent les deux routes menant à la station).

Le papillon Apollon, beau comme un dieu. © Maxppp - PHOTOPQR/NICE MATIN

Espèce en voie de disparition

Sauf que cette zone se situe au milieu de la zone de vie du papillon. En clair, très exactement entre l'endroit où il vit, et celui où il se reproduit. Or cette espèce, le papillon Apollon (Parnassius Apollo) est strictement protégée et classée sur liste rouge en France, en Europe (la Convention de Berne). Elle est inscrite sur la liste mondiale de l'UICN (L'Union internationale pour la conservation de la nature) depuis 2008 : plus de la moitié de l'espèce a disparu ces dix dernières années.

Déception de la mairie

Pourtant le projet de construction prévoyait des "corridors écologiques", pour laisser le papillon aller d'une zone à l'autre. Sauf que le tribunal a donné raison à la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature), qui avait opposé un recours devant le caractère protégé de l'espèce. "On sait que ces corridors ils aident, mais ils sont quand même nocifs à l'espèce", explique Thomas Guiblain, responsable Montagne à la FRAPNA Isère.

La mairie de l'Alpe d'Huez comptait sur cette zone constructible pour redynamiser la station, dont les journées skis et le nombre de lits sont en constante baisse depuis dix ans. Jean-Yves Noyrey, le maire, est donc frustré : "le papillon était complètement pris en charge, on va revoir le délibéré du tribunal mais on comptait faire de l'habitat permanent, ce qui évite aux gens de vivre à Bourg-d'Oisans et de faire la navette pour travailler à l'Alpe d'Huez".

La zone des Passeaux débute au niveau de de ce panneau, où la route pour accéder à la station se coupe en deux. © Radio France - Alexandre Berthaud

Le PLU retoqué en entier : 6000 lits étaient en jeu

Au-delà de cette décision, la commune a vu son PLU (Plan Local d'Urbanisme) entièrement rejeté par le même tribunal administratif, pour des raisons écologiques aussi. En effet la FRAPNA contestait également ce PLU, devant la "bétonisation massive" des stations. "On prévoyait 6000 lits supplémentaires, alors que 65% des lits de la station sont occupés moins de trois semaines par an. On marche sur la tête, on bétonne au lieu de rénover", explique Thomas Guilbain, responsable de la Commission Montagne.

En face la mairie grogne : "ces lits froids qu'on n'utilise pas ce sont surtout des particuliers qui ont leur chalet et viennent deux semaines par an. On ne peut pas les transformer en lits de location : leur nombre est en baisse. Alors quand en janvier un grand groupe veut réserver on est obligé de leur dire non", regrette le maire."Construire de nouveaux logements c'est aussi maintenir la station en vie". L'Alpe d'Huez va travailler à un nouveau PLU, pour au moins rénover l'aire urbaine, sans forcément l'étendre.