VIDEO : Un paratonnerre radioactif retiré du toit de l'école de Bart

Bart, France

L'opération est spectaculaire. Deux hommes en combinaison orange avec sur le visage, ce qui ressemble à des masques à gaz, s'activent sur le toit de l'école de Bart dans le Doubs.

Ces pompiers sont spécialisés dans les risques radiologiques et s'ils sont équipés de la sorte, c'est pour retirer un paratonnerre ancienne génération, qui contient donc des éléments radioactifs.

Tant qu'il est en place il n'y a aucun risque

"Ce sont des paratonnerre qu'on trouve encore par endroit mais ils sont interdits à la fabrication et à la vente depuis 1987. Tant qu'il est en place, il n'y a aucun danger. Mais s'il tombe, il peut libérer des particules radioactives et il peut être touché par des gens, là il y a un risque," précise le capitaine Matthieu Vieilledent, en charge de l'opération.

Un danger que le maire de Bart Pierre Schaltter a découvert par hasard : "On l'ignorait totalement. Comme on a vu que le paratonnerre bougeait après les récents coups de vent, on avait l'intention de le retirer. On en a parlé aux pompiers par hasard lors d'une inspection pour autre chose. Et ils nous ont dit qu'il ne fallait surtout pas y toucher."

Le paratonnerre était finalement en bon état. Les mesures de radioactivité n'ont montré aucune contamination. Une fois descendu, le l'appareil a été conditionné dans des colis spéciaux qui ont été pris en charge par une société agréée pour récupérer les déchets radioactifs.

Il n'y aura pas d'autre paratonnerre sur le toit de l'école de Bart. Celui qui est sur la mairie est suffisant pour protéger l'établissement.