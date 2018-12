Un parc paysager naturel en cours de création à Pirou sur la côte ouest du Cotentin

Pirou veut créer un lien naturel entre sa partie rurale et la plage avec ses vacanciers. Cela passe par la réalisation d'une coulée verte entre son centre, son château et la mer, avec un parc naturel de cinq hectares

Le parc est situé en bordure de Pirou-Pont non loin du château médiéval

Pirou, France

La première étape du projet de mise en valeur du patrimoine de Pirou consiste à aménager un parc de cinq hectares à proximité du château médiéval.

Depuis le printemps dernier, une équipe de trois paysagistes travaille à la mise en valeur de cet espace naturel. Les paysagistes ne cherchent pas à modifier les lieux mais à les remettre en valeur en faisant ressortir ses atouts naturels. Le site offre la particularité d'être à la limite d'une zone humide, traversé par un cours d'eau et son pont qui donne son nom à cette partie de Pirou. Au milieu du parc, on peut aussi deviner le tracet de l'ancienne voie de chemin de fer. Les paysagistes font également réapparaître un mur en pierre sèche, témoin d'un savoir-faire local. Ils proposent de suivre l'évolution de leurs travaux dans un blog intitulé "le jargon des oies" en référence à la légende du château de Pirou.

La maire de Pirou Noëlle Leforestier et un adjoint en compagnie du paysagiste Thibault Guezais visite le chantier du parc © Radio France - Frédérick Thiébot

Le CAUE de la Manche est associé au projet car cela entre totalement dans ses missions de promotion du territoire départemental à travers son architecture, ses paysages et son patrimoine.

"Ce parc s'inscrit dans un projet global de valorisation de la commune pour répondre notamment aux nouvelles attentes des estivants" souligne la maire de Pirou. Noëlle Leforestier rappelle que sa commune possède 6 kilomètres de plage et s'étale dans les terres sur 2900 hectares dont 300 de forêts. C'était l'une des plus grandes en superficie dans la Manche avec la création des communes nouvelles. Ces aménagements pourront permettre aux visiteurs et habitants de Pirou de profiter de tout ce que la commune offre sur le plan patrimonial.

Les premiers aménagements du parc seront visibles d'été le printemps prochain à Pirou-Pont. Les voies douces pour les piétons et vélos seront aménagés par la suite avec déjà une première pistes cyclables à Pirou-Plage dès 2019.