Un parfum d'été en plein mois de février dans l'Hérault

Le ciel est bleu, le soleil brille, l'ambiance est printanière dans l'Hérault voire estivale sur le littoral. Les conditions météo sont agréables. Il fait 17 degrés dans l'air et l'eau de la Méditerranée est à 13 degrés.

Le soleil brille et chauffe dans l'Hérault même mi-février. Les températures sont supérieures aux normales de saison. Il a fait en moyenne 17 degrés ce week-end sur le littoral à Palavas-les-Flots.

Il reste encore quelques mètres entre les serviettes sur la plage, les stations balnéaires ne sont pas prises d'assaut comme à la mi-août. Mais beaucoup de touristes ont choisi le sud de la France comme destination des vacances.

"C'est super agréable. On a l'impression que la saison estivale a déjà commencé" - Laurent

La glace est la véritable star de Palavas © Radio France - Romain Berchet

Un peu plus loin sur le littoral, les paillotes commencent à sortir de terre. C'est la cas du "Carré Mer" à Villeneuve-lès-Maguelone.

A Villeuneuve-lès-Maguelone, la paillote le "Carré Mer" sort de terre © Radio France - Romain Berchet

Oui ça va durer !

Bonne nouvelle, le beau temps va perdurer dans l'Hérault. Le soleil brillera toute la semaine selon Météo France. "Le littoral et la plaine seront les plus chanceux", explique la prévisionniste Sophie Alary. "Dans les Hauts-Cantons, les températures avoisineront les 10 degrés et le ciel sera un peu plus voilé" prévient-elle.

"Il pourrait faire 20 degrés mercredi très localement" - Sophie Alary

Les températures sont agréables pour un mois de février dans l'Hérault mais rien d’exceptionnel selon Météo France.

"Certes de telles températures au mois de février ce n'est pas commun mais c'est déjà arrivé. Après, il ne faut pas exagérer en prétendant que l'été est déjà là. Il peux y avoir encore un peu de froid en mars" - Sophie Alary

En attendant le retour de la fraîcheur, il faut en profiter.