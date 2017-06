Un périmètre pour protéger le hêtre pourpre de la Pépinière, à Nancy, qui menace de tomber

Vous avez peut-être remarqué cet imposant périmètre de sécurité dans le parc de la Pépinière, à Nancy. Il s'agit de protéger un hêtre pourpre, l'un des plus vieux spécimens du parcs, qui est malade et qui est en train de se fissurer.

A quelques mètres de l'entrée côté opéra du parc de la Pépinière, à Nancy, un imposant périmètre de sécurité de trente mètres, et au milieu, un immense hêtre pourpre : c'est l'un des plus vieux spécimens du parc, et il est malade. Il est attaqué depuis plus de 20 ans par des champignons "lignivores", qui rongent le bois, et il se scinde petit à petit en deux.

Des panneaux explicatifs renseignent les visiteurs © Radio France - Isabelle Baudriller

Des experts l'auscultent régulièrement, et lors d'analyses récentes, ils ont constaté que la fissure à l'intérieur de l'arbre s'accentue.

C'est un vieil arbre qui est en train de mourir tout doucement, et on aimerait qu'il puisse tomber, seul, dans la Pépinière. - Pierre Didier Jean, directeur des parcs et jardins de la ville de Nancy.

C'est pour cette raison que le périmètre de sécurité a été mis en place, comme l'explique Pierre Didier Jean, directeur des parcs et jardins de la ville de Nancy : "Il y a des précautions à prendre - nous avons mis des haubans, c'est-à-dire des grands câbles qui maintiennent les branches charpentières. Il n'y a pas de traitement possible : c'est un vieil arbre qui est en train de mourir tout doucement, et on aimerait qu'il puisse tomber, seul, dans la Pépinière." D'où ce large périmètre de trente mètres autour de l'arbre.

Pour la petite histoire, le hêtre pourpre est l'un des arbres emblématiques de la Pépinière, mais ce n'est pas le plus vieux. Il s'agit d'un platane de 260 ans, en bas du parc, près de la piste d'athlétisme.

Pour en découvrir plus sur les arbres de la Pépinière et d'ailleurs, rendez-vous à la seconde édition d'Embranchements, dans le parc, jusqu'au 25 juin.