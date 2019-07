Pic de pollution attendu en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Avec ce nouvel épisode de fortes chaleurs, une alerte à la pollution à l'ozone est déclenchée ce lundi en Vaucluse selon les données d'AtmoSud. La concentration en particules atteint le seuil d'information et de recommandations. Les personnes âgées, les enfants et les personnes sensibles doivent éviter de faire des efforts physiques et doivent préférer des heures plus fraîches pour leurs activités. La qualité de l'air va encore se détériorer ce mardi.

Le préfet de Vaucluse demande aux automobilistes de baisser leur vitesse de 20 km/h sans toutefois descendre en dessous de 70 km/heure. Les contrôles anti-pollution vont être renforcés ainsi que ceux sur l'homologation des pots d'échappements. Les forces de l'ordre vont aussi vérifier les contrôles techniques et les matériels de débridage sur les deux roues. Les brûlages de déchets verts seront davantage encadrés.

Vinci Autoroutes met en place un dispositif exceptionnel pour accompagner les voyageurs au cours de leurs trajets. Des bouteilles d'eau minérale vont être distribuées à de nombreux péages sur l'A7, l'A8 et l'A9. Un stock de plus de 100.000 bouteilles a été constitué.

Ce lundi après-midi, 59 départements du Sud-Ouest à l'Île-de-France et au Centre-Est ont été placés en vigilance orange à la canicule. C'est le cas de la Drôme. Dans le Vaucluse, le mercure est monté jusqu'à 39 degrés, mais on ne peut pas parler de canicule car les températures seront plus douces la nuit.