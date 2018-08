Un pic de pollution est attendu sur le Gard et l'Hérault ce week-end. Avec la hausse de la température et le trafic généré par les vacanciers, la situation ne devrait pas s'arranger avant le début de la semaine prochaine.

Occitanie, France

L'air sera particulièrement pollué ce week-end. Les départements du Gard et de l'Hérault ont été placés en alerte rouge à la pollution par ATMO Occitanie, le réseau d'associations chargées de la surveillance de la qualité de l'air. Les températures très élevées couplées à l'accroissement du trafic routier favorisent la production d'ozone.

ATMO s'attend à ce que le taux d'ozone enregistré augmente encore dimanche. Les concentrations d'ozone seront élevées dans toute la région Occitanie dès ce samedi, mais pour l'heure, seuls le Gard et l'Hérault sont en alerte rouge.

Le Gard et l'Hérault en alerte rouge pollution ce samedi - ATMO Occitanie

Recommandations de protection individuelle

La préfecture de l'Hérault recommande à toutes les personnes de réduire les activités physiques et sportives intenses en plein air (dont les compétitions) . Les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) à l'intérieur peuvent être maintenues. En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflements, palpitations), prenez conseil auprès de votre pharmacien ou consultez votre médecin.

Pour les populations vulnérables (femmes enceintes, jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques) et sensibles (personnes sensibles à la pollution et/ou personnes dont les symptômes sont amplifiés lors des pics) : évitez les sorties durant l’après-midi et les activités physiques et sportives intenses en plein air.

Conseils pour limiter les émissions de polluants

À la maison ou au travail :

- Reportez les travaux d’entretien ou nettoyage nécessitant l’utilisation de solvants, peintures, vernis

- Maîtrisez la température dans les bâtiments (climatisation)

Déplacements :

- Différez, si possible, les déplacements pouvant l’être

- Limitez, pour les déplacements privés et professionnels, l’usage des véhicules automobiles par recours au covoiturage et aux transports en commun

- Privilégiez pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche à pied, vélo)

Industriels :

- Reportez les émissions d'oxyde d'azote ou de composés organiques volatils à la fin des épisodes de pollution.