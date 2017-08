Un pingouin observé au large du Cap D'Agde

Un spécimen de Petit Pingouin, ou Pingouin torda, a été observé au large du Cap d'Agde ces derniers jours. C'est une espèce rare en France et plus encore en Méditerranée en plein été.

Un pingouin en Méditerranée! C'est surprenant mais ça arrive. La preuve, une équipe de l'Aire Marine Protégée de la Côté Agathoise a repéré l'un de ces oiseaux au large de l'île Brescou il y a quelques jours lors d'une sortie en mer. Il a été revu le lendemain par un autre bateau. Un Petit Pingouin, ou Pingouin torda, dont la présence en France est très rare. Une cinquantaine de couples seulement a été recensée en Bretagne.

On les croise plus souvent l'hiver

On peut régulièrement voir des pingouins en Méditerranée, mais rarement à cette époque de l'année explique Renaud Dupuy de la Granville, directeur du milieu marin de la ville d'Agde. Ces oiseaux nichent en Bretagne mais dans notre région on les croise plutôt en hiver: "plusieurs dizaines qu'on peut voir hiverner. En été c'est beaucoup plus rare. En fait il s'agit souvent de jeunes qui se déroutent de leur zone habituelle. Et ils ont un intérêt à venir, c'est qu'ici il y a du poisson."

"Chez nous il n'y a pas que des Goélands"

Une rencontre qui enthousiasme complètement ce biologiste marin, lui qui connaît comme sa poche l'Aire marine Protégée d'Agde. "C'est vraiment sympa de pouvoir indiquer que chez nous il n'y a pas que des Goélands... Il y a aussi des Petits Pingouins!". Attention à ne pas confondre avec le Manchot, qui ne vole pas. Le Pingouin torda lui vole bien et vite, et il est tout petit, de la taille d'un canard.

Un autre Petit Pingouin avait déjà été aperçu en juillet du côté de la petite Camargue.

