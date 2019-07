Un plongeur cannois se fixe l'objectif de nettoyer toute la méditerranée de ses déchets

Un plongeur au grand cœur ! Depuis 15 ans Laurent Lombard, un cannois nage dans la baie de Cannes pour nettoyer les fonds marins des déchets qui s'y trouvent. Il a ramassé au total plusieurs dizaines de tonnes, l'équivalent d'une déchetterie. Combinaison moulante et gants sur les deux mains, il sort de l'eau les bras chargés de bourriches.

A l'intérieur, ce jour là, 150 kilos de canettes de soda, de bouteilles de bières, de téléphones portables, de cartes bancaires, de plastiques en tout genre. Et parfois quelques objets insolites. "Je trouve parfois des niveaux pour maçons, des casquettes, des flingues aussi" explique le cannois. Alors là vous vous dites : "quel scandale !" en pensant à ces touristes qui jettent dans l'eau n'importe quoi ? Eh bien vous avez tort, ce ne sont pas eux les coupables.

"80% des déchets viennent de la terre et viennent de la terre via les eaux pluviales, parce que le système d'eau pluviales, les eaux du bord des routes, il faut savoir qu'il n'est pas traité"

Laurent Lombard a 41 ans, il est ingénieur, voilà plusieurs années qu'il consacre ses petits matins à nettoyer, encore et encore. Alors Laurent a bien entendu la volonté du gouvernement d'en finir avec le plastique notamment en ayant recours à la consigne dans les magasins d'ici la fin du quinquennat.

"D'ici là qu'est-ce qu'on fait ? là la planète est en train d'exploser, de vomir tous ces déchets, donc c'est ou on agit maintenant dans les six mois on ne doit plus produire de plastique jetable"