Un pont pour sauver les écureuils à Saint-Jean-de-Fos et Villeveyrac

On connaissait les "Crapoducs", voici maintenant les "Ecuroducs" ! Mais de quoi s'agit-il ? De ponts à écureuils, destinées à aider les écureuils à traverser la route sans risque. Le Département de l'Hérault, en collaboration avec la LPO, vient d'en installer à Villeveyrac et Saint-Jean-de-Fos.

Si vous levez la tête, quelque part au dessus de la route départementale 5 à Villeveyrac, ou sur la route départementale 9e2 à St Jean de Fos, ne soyez pas surpris d'apercevoir de longues cordes jaunes, traverser la chaussée à environ cinq mètres du sol. Ce sont les premiers "Ecuroducs" installés cette semaine par la Ligue Pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault. Une opération rendue possible par le soutien du Département qui a déboursé la modique somme de 1.100 euros pour la financer.

Le principe de ces ponts à écureuils est simple. Une corde de 12mm de diamètre, tendue entre deux arbres, et qui devrait permettre aux écureuils de ne plus avoir à traverser la chaussée et de risquer de finir sous les roues d'une voiture.

L'installation de la corse a nécessité plus d'une heure de travail © Radio France - Guillaume Roulland

Les deux sites n'ont pas été choisis par hasard. La LPO les a recensé parmi les plus dangereux pour la population d'écureuils. Grâce au site collaboratif faune-lr.org les particuliers peuvent en effet signaler les endroits les plus dangereux pour telle ou telle espèce. Et c'était précisément le cas des deux routes concernées.

Les écureuils ont donc désormais tout le loisir de passer d'un côté à l'autre de la chaussée, sans risquer leur vie.

Les bénévoles de la LPO installent la corde à plusieurs mètres du sol © Radio France - Guillaume Roulland

Maëlle Kermabon, de la Ligue Pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault Copier