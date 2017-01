Un projet d'éoliennes fait débat dans le nord du Loiret

Une réunion publique se tient ce soir à Lorcy, au sujet de l'implantation d'éoliennes dans le village. La société porteuse du projet, Volkswind, espère implanter 7 éoliennes sur la commune.

A l'origine, les éoliennes de Lorcy devaient mesurer 180 mètres de haut, c'est à dire la taille des plus grandes de France actuellement. Un projet critiqué par les riverains et les élus. Une association avait même lancé une pétition, qui a recueilli un peu moins de 100 signatures à ce jour.

Face à la colère des opposants, Volkswind a finalement revu son projet à la baisse. Les éoliennes mesureront 164 mètres. Toujours trop haut, estime Claude Thillou, président de l'Association de Sauvegarde du Territoire Gâtinais (ASTG). Il dénonce une dépréciation de la valeur des habitations, et des nuisances sonores et visuelles. Les premières éoliennes seront à 600 mètres d'un hameau.

Logiquement, une éolienne qui fait 164 mètres devrait se trouver à 1,64 kilomètres des habitations. C'est ce qui se fait de plus en plus au niveau européen. En France, la loi dit que les éoliennes ne doivent pas se trouver à moins de 500 mètres des habitations. Le problème, c'est qu'au départ, les éoliennes ne faisaient que 100 mètres de haut." - Claude Thillou, président de l'ASTG.

En face, chez Volkswind, on ne compte pas pour l'instant revoir le projet à nouveau à la baisse. Le directeur adjoint de la société, Richard Polin, estime d'ailleurs que l'argument des opposants ne tient pas.

Cette disposition date de 2011, on disposait déjà de machines de plus de 150 mètres et plus. 500 mètres, c'est une distance suffisante pour éviter des nuisances sonores aux riverains. 1,64 kilomètres, ce serait impossible ici, et à l'échelle de la France, cela laisserait peu de place, voire pas du tout, à l'implantation d'éoliennes." - Richard Polin, directeur adjoint Volkswind.