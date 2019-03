Un projet d'éoliennes qui divise à Saint Gervais dans le Gard rhodanien

Bagnols-sur-Cèze, France

Saint Gervais (700 habitants) près de Bagnols-sur-Cèze. Son église, son lavoir, ses vignes en appellation "Côtes du Rhône villages" et d'ici quelques années peut-être ...ses éoliennes. C'est la société RES (Renewable Energy Systems) basée depuis 20 ans à Avignon qui porte ce projet. S'il aboutit, ce sont 7 éoliennes de 150 mètres de haut qui seront construites dans des bois, sur une crête,au nord ouest de la commune.

"L'atout principal, c'est qu'on est en bordure du couloir rhodanien. Forcément, un site extrèmement venté. Dans le cadre de ce projet, on peut espérer une production électrique qui correspond à l'équivalent de la consommation d'environ 30 000 personnes, soit 40% de la population de l'agglomération du Gard rhodanien."

Jean-Paul Pin, l'ingénieur en charge du projet à la société RES

De l'électricité pour 30 000 personnes

Si les études de faisabilité sont probantes, le chantier pourra démarrer. Il devrait durer un an. Le maire, Didier Delpi n'y voit que des avantages. Ecologiques et financiers. Avec ce projet, la commune de Saint-Gervais pourrait s'inscrire dans le Contrat de transition écologique signé par l'Agglo du Gard rhodanien. Il ne le cache pas, les éoliennes apporteraient une manne financière non négligeable à sa commune. Grâce aux recettes fiscales et aux loyers que la société RES signerait pendant 20 ans pour la location du terrain où seraient implantées les éoliennes. Environ 180 000 euros par an.



Des retombées économiques pour la commune

A Saint-Gervais, tout le monde n'est pas de cet avis. Raymond Chapuy, un habitant a lancé une pétition qui a rassemblé 300 signatures contre le projet. Une association "Le vent tourne" est en cours de création pour s'opposer à ce projet. " On va massacrer la forêt, on va détruire nos paysages, on est à l'entrée de la vallée de la Cèze, on est aussi dans un vignoble des "Côtes du Rhône villages". Tout ça va être balayé par les éoliennes. Les énergies vertes, c'est bien, mais pourquoi pas des panneaux photovoltaïques ? Tous les habitants doivent être consultés."

Raymond Chapuy a créé l'association "Le vent tourne"

Une pétition de 300 signatures contre le projet

Le maire de Saint Gervais temporise. " On étudie l'impact avec la société RES. Pour la partie viticole, j'ai interpellé le syndicat des Côtes du Rhône qui gère la Charte paysagère, à ce jour, au premier abord, il ne se prononce pas contre."

Didier Delpi, le maire de Saint Gervais

Les études de faisabilité ont démarré en mars. Elles vont durer plusieurs mois. Les habitants de Saint Gervais pourront en suivre les différentes étapes grâce à des réunions publiques qui seront organisées sur place. Un site internet présentant le projet est également en cours de création.

Le Gard, jusqu'à présent ne possède qu'un seul parc éolien : à Beaucaire.