Un projet de champ photovoltaïque fait polémique sur le Larzac

La société Arkolia veut installer un champ de panneaux photovoltaïques sur la commune de Le Cros, à l'est du Caylar, sur le plateau du Larzac. Ce projet, baptisé Solarzac, a le soutien de la mairie mais est descendu en flèche par les opposants.

Le Cros, France

Le projet Solarzac proposé par la société Arkolia est rutilant. Elle propose d'installer un champ de panneaux photovoltaïques, qui fourniraient dès 2025 assez d'électricité renouvelable pour couvrir les dépenses énergétiques d'au moins 113 000 habitants. S'ajoutent des retombées fiscales d'au moins 1 million et demi d'euro et la création de 27 à 187 emplois.

200 à 400 hectares de panneaux solaires

Arkolia présente trois scénarii possibles. Un projet de 220 hectares, un second de 400 hectares, et un troisième de cette taille qui couplerait centrale photovoltaïque et production gazière. Ceci s'implanterait dans la commune de Le Cros, sur le domaine de Calmels, domaine privé actuellement réserve de chasse entièrement clôturée. La mairie soutien cette initiative.

Un installation sur un site UNESCO

Mais Solarzac est descendu en flèche par des citoyens, des associations de défense de l'environnement, la Confédération Paysanne, mais aussi des élus locaux. Ces centaines d'hectares de panneaux solaires sont-elles compatibles avec le label Unesco qui protège les Causses du Larzac ? Quel impact aura cette artificialisation sur la biodiversité locale- d'autant que le site est classé Natura 2000? Ils dénoncent un projet industriel démesuré, mais aussi l'opacité des démarches d'Arkolia, après la fuite de documents de travail envoyés par l'entreprise.

Deux mois de concertation

Une concertation préalable doit démarrer le 2 mai, et jusqu'au 23 juillet, période pendant laquelle les citoyens des communes concernées pourront s'exprimer, commenter, voire questionner le maître d'ouvrage sur les différents aspects du projet. Cette concertation se fait sous l'égide Bruno Védrine, garant neutre nommé par la commission nationale du débat publique. La société Arkolia a ensuite 2 mois pour apporter des réponses satisfaisantes aux questions des habitants.

Toutefois, Bernard Ricau, du collectif Terres du Larzac, terres de biodiversité, terres de paysan, se méfie. Cette concertation a été annoncée lors d'une conférence de presse organisée au domaine de Calmels, en présence de l'industriel, sans que des opposants au projet puissent venir. "Pour nous, il y a une espèce de compromission dès le départ. Nous participerons à cette concertation, mais nous ne sommes pas dupes, et nous nous mobiliserons de notre côté d'une autre façon." Ses camarades et lui se disent prêts à s'y opposer par tous les moyens, "pacifiques" précise Bernard Ricau.