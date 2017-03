Un prototype d'immeuble en terre et bois visible à Grenoble

À quoi ressemblera l'immeuble de demain ? La réponse se trouve peut-être dans le futur quartier Flaubert à Grenoble. Des étudiants en architecture ont imaginé et fabriqué de leur main un bâtiment en terre et bois. Présenté à la Biennale de Grenoble, le projet est baptisé Terra Nostra.

Le bâtiment-test est situé rue Gustave-Flaubert, à Grenoble. Le bois est bien visible. La présence de la terre, en revanche, est plus discrête. On la trouve par exemple dans le garnissage des murs intérieurs, à l'extérieur sous la forme d'enduis, ou encore dans l'isolation phonique du sol. De la terre, donc, sous toute ses formes (terre-chanvre, sable, etc.). Ce projet baptisé "Terra Nosta" a été conçu par des dizaines d'étudiants en architecture. Conçu... et réalisé par leur soin !

En bas à gauche : une brique en chanvre ; en haut à droite l'isolation phonique des sols © Radio France - Lionel Cariou

À ÉCOUTER :

Car "du trait à la réalité", ces jeunes ont tout fait ! Ils ont scié du bois, préparé les isolants, installé les panneaux. Une sorte de pédagogie par la pratique. Le bâtiment, déjà visité par 4 000 personnes (dont la ministre du logement Emmanuelle Cosse), doit servir de vitrine aux différentes techniques d'éco-construction.

Emmanuelle Cosse, ministre du logement, lors de sa visite le 23 mars © Radio France - Lionel Cariou

Le bailleur social Actis s'est, avec les collectivités locales et l'ENSAG ( École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble), associé au projet. Des locataires du quartier ont également été associé au projet. En tout, plusieurs dizaines d'étudiants (de Grenoble et de Lyon) ont participé à la construction du bâtiment "Terra Nostra".