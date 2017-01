Un puits s'effondre dans un jardin à Mèze

Un puits s'est brusquement effondré dans un jardin privé adossé au rempart du centre-ville de Mèze, lors du dernier épisode cévenol . Un cratère de 3 mètres de large et 8 mètres de profondeur a englouti la terrasse.

Manuela Capelli, 80 ans, a eu la peur de sa vie le 14 octobre dernier lors de grosses pluies alors que le département de l'Hérault était placé en vigilance rouge . Elle a entendu un énorme bruit et lorsqu'elle s'est approchée de sa fenêtre, elle a eu une vision d'horreur : un trou béant à la place de sa terrasse. Déjà traumatisée, elle a décidé de quitter sa maison avec sa fille qui vivait avec elle, pour se réfugier chez une amie car le trou s'est encore agrandi le 28 décembre.

C'est hyper traumatisant

Nathalie, la fille est, comme sa mère, traumatisée

Mère et fille ne sont pas au bout de leurs peines car leur assurance ne couvre pas les dommages hydro-géologiques. Elles ont alors cru bon d'avertir la mairie. Non seulement Henri Fricou, le maire de Mèze, leur a expliqué que la commune ne peut pas leur venir en aide financièrement car le problème se situe sur un terrain privé mais que prévenu, il allait très rapidement devoir lancer une procédure de péril imminent.

Or, si la machine est lancée, le tribunal administratif dépêchera un expert à la charge des propriétaires qui jugera des travaux à effectuer et la note sera sans doute encore plus salée que si Manuela et Nathalie s'en occupent elles-mêmes.

Mais.. problème supplémentaire : toutes les entreprises contactées jusqu'à présent se disent non compétentes pour gérer la situation.

La maison de Manuela et Nathalie fermée jusqu'à nouvel ordre © Radio France - Gaëlle Schüller

Ce jeudi, une réunion est prévue entre les propriétaires, le maire, les services techniques de la Ville et...un représentant des sourciers du Languedoc Roussillon qui est venu, à la demande de Nathalie, effectuer des relevés. Le sourcier affirme que le secteur, le long du rempart où s'est déroulé l'incident, est constellé de puits qui risquent à leur tour de s'effondrer . Mais le maire de Mèze, Henri Fricou temporise.

Il n'y a pas péril en la demeure sur la voie publique