Évron, France

C'est une habitante de La Valaisière qui a récemment remarqué leur présence tout près de chez elle, sur un terrain fréquenté, notamment par des enfants. La semaine dernière, elle est allée à la mairie pour demander aux services techniques d'intervenir le plus vite possible : "on est juste à côté du terrain de loisirs du quartier. Et sur ce terrain, il y a une petite mare, un petit plan d'eau abandonné. Et là, les rats se réfugient. J'en ai comptés jusqu'à 11 et certains sont aussi gros qu'un chat. Quand les enfants viennent jouer, ils risquent une morsure et les rats sont parfois porteurs de maladies. C'est la première fois qu'on en voit comme ça ici".

L'année dernière, la petite ville des Coëvrons avait connu une recrudescence de rats et avait aussitôt traité le problème. Les rongeurs sont donc de retour, en tout cas dans ce quartier, c'est le seul signalement pour l'instant. Le maire d'Evron, Joël Balandraud : "les rats, c'est un combat quotidien depuis 30 ans. Surtout, il faut faire de la prévention auprès des particuliers, des propriétaires de terrains. Qu'ils fassent attention à l'entretien, ne pas laisser de déchets. C'est ça qui permet de freiner une surpopulation de rats".

La municipalité a d'ores et déjà prévu une campagne de dératisation la semaine prochaine dans le quartier de la Valaisière.