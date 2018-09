Nancy, France

Les cafetiers et les restaurateurs de Nancy ont le sourire avec des terrasses qui n’ont pas désempli de l’été, et un «été indien bienvenu» ces derniers jours. Le bilan climatique de l’été 2018 est surtout marqué par un ensoleillement exceptionnel à Nancy, supérieur à 2003 ou 1976 sur la période de juin, juillet et août. C’est ce que révèlent les ingénieurs de Météo France de Nancy-Tomblaine.

Préfiguration de 2050 ?

« Au niveau températures on est quand même en dessous de 1976 et en dessous de 2003 par contre, niveau ensoleillement, donc la durée de soleil, on est un petit peu au-dessus de 2003 » assure Hubert Barthélémy, ingénieur à Météo France Nancy-Tomblaine.

Peu d'eau et un ensoleillement record à Nancy. © Radio France - Thierry COLIN

« Après un hiver doux et très pluvieux, on a eu un été sec et chaud et - d'après les modèles climatiques de tous les pays - c'est la tendance qu’il y aurait dans les années 2050. Ce type de temps serait beaucoup plus régulier que ce que l'on a actuellement qui est exceptionnel. Maintenant, pour cet été, la question est : quelle est la part du réchauffement climatique la part de la variabilité du climat ? On ne peut pas le calculer exactement» assure l’ingénieur.

Plus de 36 degrés à Nancy

Des températures au-dessus de la moyenne et plus de 24 jours au-dessus des 30 degrés, sur la période juin, juillet, août, qui est l’été météorologique, avec un pic sur Nancy à 36,5 degrés le 7 août.

Ecoutez l'analyse de Hubert Barthélémy, ingénieur à Météo France Nancy-Tomblaine Copier

Les restaurateurs confirme l’affluence en terrasse à Nancy cet été : «ça fait sortir les gens de leur bureau le midi et ça fait consommer différemment : les clients se lâchent un peu plus et passent plus de temps en terrasse» confie un restaurateur en servant apéros et desserts. Mais les températures vont chuter cette semaine avec une tendance qui devrait nous apporter davantage de nuages et de pluies.