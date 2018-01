Montélimar, France

C'est un record absolu de douceur que bat %Montélimar en ce moment. Depuis l'enregistrement des données météo en 1921, les températures maximales n'avaient jamais été chaudes un début Janvier. Dans le Sud Ardèche, la situation est la même sans toutefois battre des records. Il a fait 17,2° à Lanas, à côté d'Aubenas mercredi. le précédent record date de 2015 avec 20,3° le 10 Janvier.

Un flux de sud

L'explication est assez simple. Un vent du sud permanent depuis quelques jours qu apporte une douceur venue de Méditerranée. Le nord de nos deux départements connaissent aussi des températures assez douces sans là non plus battre des records. Cet épisode de douceur devrait prendre fin la semaine prochaine avec un retour à des températures plus conformes à un début Janvier. Il fera entre 1 et 3° en Drôme provençale et en Sud-Ardèche le matin et seulement 8 à 10° en journée selon Météo France.