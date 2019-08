Un refuge pour les poissons rouges abandonnés à Levallois-Perret

Vous partez en vacances et vous ne savez pas quoi faire de votre poisson rouge... Confiez-le à la Maison de la pêche et de la nature à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). L'association a lancé une campagne : "Vous devez l'abandonner ? Faites-le correctement".

Comme les chats, les chiens, les poissons rouges sont aussi abandonnés l'été. Si vous croyez bien faire en relâchant votre petit compagnon dans la Seine ou un cours d'eau en bas de chez vous, vous vous trompez. "Colorés comme ça dans la rivière, ils vont servir de cibles aux prédateurs", explique Patrick, responsable de l'accueil à la Maison de la pêche et de la nature à Levallois-Perret, "ils vont être dévorés systématiquement car ils ne peuvent pas se cacher".

Un poisson rouge au milieu de ces compères gris que l'on retrouve dans les rivières. © Radio France - Mélodie Pépin

Des poissons "albinos"

Ces poissons existent dans la nature mais ils sont gris ou marrons pour pouvoir se camoufler dans les rivières. Les poissons rouges sont en fait des poissons avec des défauts génétiques qui leur donne des couleurs différentes, "comparable à l'albinisme". C'est l'homme qui a ensuite décidé de reproduire entre ces poissons entre eux, en captivité, car il est vrai que c'est plus joli dans un aquarium.

Les poissons "rouges" peuvent être jaunes, oranges, blancs, tachetés avec des formes différentes. © Radio France - Mélodie Pépin

Trois à quatre poissons accueillis par semaine

Depuis le début de l'été, la Maison de la pêche et de la nature accueille trois à quatre poissons par semaine. _"On n'est pas une garderie", les poissons ne sont pas rendus à la fin des vacances, ils sont pris en charge par l'association et exposés dans les aquariums pour les visiteurs. Il faut savoir qu'un poisson rouge peut vivre plus de 15 ans et mesurer plus de 20 centimètres, sa taille moyenne. "Le petit poisson rouge qu'on connaît, c'est parce qu'il vit dans un petit bocal"_, explique Patrick.

Un poisson rouge peut mesurer plus de 20 centimètres et vivre plus de 15 ans. © Radio France - Mélodie Pépin

Ce refuge pour poissons rouges existe depuis deux ans. "On en accueille de plus en plus", assure Patrick qui conseille aux parents de venir les déposer avec leurs enfants, "pour que les enfants voient où les poissons vont être installés, comme ça ils n'ont pas la tristesse de l'abandon. Et même parfois, on a des familles qui repassent pour faire un petit coucou à leur poisson".