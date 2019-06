Un samedi estival en Mayenne, profitons-en !

Météo-France prévoit du soleil et des températures estivales ce samedi 1er juin. L'occasion de se détendre au bord des nombreux plans d'eau mayennais ou boire un verre dans les haltes fluviales le long de la Mayenne.

Département Mayenne, France

Le soleil va généreusement briller ce samedi en Mayenne et les températures s'approchent de celles d'un début de mois de juillet : 27 degrés dans le bocage mayennais, 28 à Evron, Laval et Meslay-du-Maine, 29 à Château-Gontier-sur-Mayenne et Craon.

Ce premier week-end de juin magnifique ne va pas durer. Le temps sera de nouveau agité à partir de lundi et on perdra jusqu'à 10 degrés.

Coup de chaud brutal et...éphémère vendredi samedi dimanche https://t.co/5Sv1Cni9cppic.twitter.com/cWNdttc3Oy — Météo Mayenne (@meteomayenne) May 28, 2019