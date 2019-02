Un soleil printanier réchauffe les Bordelais

Du soleil et des températures très douces en ce début de semaine sur Bordeaux. Entre la fraîcheur matinale et la chaleur de la journée, c'est presque le casse-tête pour s'habiller.

Bordeaux, France

Doudoune le matin, tee-shirt l'après-midi, c'est une drôle de façon de s'habiller pour les Bordelais à cause des forts écarts de températures ces derniers jours. Entre 9 et 10 degrés le matin, plus de 20 degrés l'après-midi. Chacun à son astuce pour s'adapter : l'empilage de couche façon "oignon" pour Laura, l'association "manteau/chemise" pour Romane, ou même le short et la casquette pour Kendji.

Le beau temps se prolonge jusqu'à ce mercredi 27 février sur Bordeaux, avec 24 degrés attendus au plus chaud de la journée selon Météo France, avant une baisse des températures pour la fin de semaine.