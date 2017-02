Un sondage pour améliorer la qualité du bassin des Sorgues

Les habitants du bassin des Sorgues ont jusqu'au 16 février pour répondre à un sondage concernant la qualité de la rivière Sorgue. Une consultation publique lancée par le syndicat mixte du bassin des Sorgues, afin de signer un troisième Contrat de Rivière.

Les habitants des 18 communes du bassin des Sorgues peuvent donner leur avis, émettre des suggestions au sujet de la qualité du bassin jusqu'au jeudi 16 février, via une consultation publique. L'objectif est à terme de signer un Contrat de Rivière pour lancer des investissements. Le premier Contrat de Rivière a été signé en 2004, le second en 2010 et a pris fin en 2015. Ce contrat permet de réaliser, par exemple, des projets de nettoyage, de déblayage, de purification de l'eau de la rivière dans le Vaucluse.

"Trop d'arbres morts en bordure de rive"

À Entraigues-sur-Sorgue, Jean Patrick se ballade une fois par semaine au bord de la rivière. Et d'après le cycliste, le point à améliorer est la propreté des berges. "Beaucoup de gens laissent encore derrière eux pas mal de choses. Des sacs poubelles, des canettes. C'est un peu dommage car le coin est magnifique" explique Jean-Patrick. De son côté, Henri habite depuis 55 ans juste en face de la Sorgue d'Entraigues. "Je trouve qu'il y a un peu trop d'arbres morts en bordure de rive. Surtout sur le côté du parcours de santé. Autrement ces chemins sont très fréquentés, moi-même j'y viens souvent avec ma femme" termine cet habitant.

Des déchets sur les berges de la Sorgue © Radio France - Martin Cotta

La présence des ragondins est aussi questionnée dans le sondage. "Les collectivités mènent des opérations de régulation de ces ragondins, vu que les prédateurs naturelles sont les caïmans et les pumas que nous n'avons pas" explique Christelle Tentorini, responsable technique au syndicat mixte du bassin des Sorgues. Pour l'instant 120 habitants ont répondu au sondage.