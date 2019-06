Un téléphérique pour évacuer 200 tonnes de gravats par heure à Clichy

200 tonnes de terres évacuées par heure et par les airs. La ville de Clichy a inauguré lundi 17 juin 2019 un téléphérique à gravats. C'est une première en Europe en zone urbaine. Un programme immobilier de 45.000m² nécessite de démolir l'existant mais aussi de terrasser sur huit mètres de hauteur.

600 mètres de câbles sont tendus entre Clichy et Asnières de l'autre coté de la Seine

Pour déblayer tous les gravats il aurait fallu le passage d'une centaine de camions par jour. Cette solution se veut donc efficace pour limiter les nuisances sonores, la pollution et fluidifier la circulation.

Quatre pylônes et près de deux fois 600 mètres de câbles tendus. Le téléphérique du quai de Clichy a déjà pris sa place dans le paysage. Il va déblayer 200 tonnes de terre toutes les heures. Les aller-retour viennent de commencer. Hervé Freland s'est occupé du projet, il est directeur régional de Vinci construction terrassement : "Imaginer un téléphérique construit uniquement pour l'occasion c'était assez excitant, il ne va y avoir que sept mois d'utilisation, on a mis beaucoup de choses innovantes dans ce projet."



Le plan du quartier en rénovation à Clichy - Mairie de Clichy

Les conteneurs sont remplis dans le Quartier du Bac au niveau de la rue Pierre Beregovoy et sont lâchés dans une sorte de toboggan pour atterrir dans des barges et être acheminés par la Seine à différents points de traitement. Une économie considérable pour le maire de Clichy Rémi Muzeau : "Une économie de plusieurs centaines de camions par jour, vous imaginez la pollution que ça amène et la détérioration de la voirie !"



Les riverains espèrent moins de poussière, moins de bruit, et une circulation plus fluide, en somme un peu plus de tranquillité.