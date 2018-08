Grenoble, France

Avec les fortes chaleurs, ça ne s'arrange pas pour la qualité de l'air. Lundi, la préfecture déclenchait sa procédure d'informations-recommandations pour le bassin grenoblois et le Nord-Isère. On passe au cran au-dessus désormais avec la vigilance "orange" pour le bassin d'air grenoblois. Cette zone va de Voiron à Chapareillan en passant par Saint-Martin-d'Uriage et le Gua.

Le bassin d'air grenoblois - Préfecture de l'Isère

Sur ce secteur, les barbecues à combustible solide et les feux d'artifice sont interdits. Des mesures existent pour les entreprises de BTP. Pour en savoir plus sur l'ensemble de ces mesures pour le bassin d'air grenoblois et avoir la liste complète des communes, rendez-vous sur le site internet de la préfecture de l'Isère, ici.

Obligation d'abaisser sa vitesse sur certaines axes

Sur les routes, à partir de ce jeudi 2 août, 5h du matin, la vitesse maximale est limitée à 70 km/h sur l’ensemble du territoire des 49 communes de Grenoble-Alpes Métropole, ainsi que sur l’ensemble du territoire des 46 communes de la communauté de communes du Grésivaudan et sur les 12 communes de la communauté d’Agglomération du Pays voironnais.

Concernant le réseau autoroutier situé dans le bassin d’air grenoblois, la vitesse doit être abaissée à 70 km/h sur : l’A41-Sud entre le péage de Crolles et la commune de Meylan (rond-point de la Carronnerie); ainsi que sur l’A48, l’A480 et l’A51 entre les péages de Voreppe et de Vif (péage du Crozet).

En Nord-Isère, il faut abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les axes habituellement à 90 et plus.