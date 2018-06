Rennes, France

Marie Tabarly avait 13 ans quand Eric Tabarly, a disparu en mer. Mais comme son père, la native de Gouesnach dans le Finistère, mélange de sang breton et créole, vit d'exploits et de sensations fortes. Son dernier projet est baptisé "The Elemen’Terre". Un voyage autour du monde avec des équipages d’artistes, de sportifs et de scientifiques, qui observeront, chacun à leur manière, la biodiversité environnante, en mer mais aussi lors de l'une des 20 escales prévues durant ses 4 ans d'expédition à bord du mythique "Pen Duick VI".

"J'irai en mer avec tous ceux qui veulent partager le même message que moi, tout ça pour participer à la création d'un mieux être commun. Je veux travailler sur la cause, plutôt que sur les conséquences. On a tous une prise de conscience à avoir. Il faut changer les comportements".

Le mythique "Pen Duick VI" - Association Eric Tabarly

A bord, il y aura en permanence six marins professionnels, dont Marie, et cinq artistes funambules. Marie Tabarly et son équipage quitteront le port de Lorient le 3 juillet, direction le Grand Nord pendant quatre mois. Une première escale au Groenland, avec notamment le navigateur Franck Cammas.

Une deuxième en Islande avec entre autre, le compositeur Yann Tiersen "qui enregistrera un album à bord !". Marie Tabarly reviendra en Bretagne à la mi-octobre pour le départ de la Route du Rhum, avant de repartir en mars 2019, pour ­l’Atlantique Sud et le Pacifique. « La liste des invités reste ouverte ! Même pour des hommes politiques, s'ils veulent venir ! »

Loig Chesnais-Girard et Marie Tabarly © Radio France - Cédric Guillou

Tous les invités devront vivre en mer ­devant les caméras, car "des documentaires vont sortir derrière", précise Marie Tabarly. Tout au long de cette odyssée, la navigatrice restera aussi connectée à sa Bretagne natale. "Une ambassadrice flottante pour notre région", résume Loig Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, partenaire de ce projet atypique.

