Un train d'uranium bloqué à Narbonne par des militants anti-nucléaire

Une cinquantaine de militants anti-nucléaire bloquent un train d'uranium à Narbonne depuis 10h ce samedi matin.

Ils sont une cinquantaine de militants Stop Nucléaire Drôme Ardèche, Arrêt du Nucléaire 34 et Sortir du Nucléaire Aude à bloquer "le plus longtemps possible" un train d'uranium. Dix wagons qui venaient de partir de l'usine Areva Malvési de Narbonne.

Le blocage a commencé vers 10h ce samedi. Le train d'uranium doit rejoindre le Tricastin. Selon l'association Sortir du nucléaire, l'usine de Malvési est la porte d'entrée de l'uranium en France. Un train par semaine transite entre Narbonne et le Tricastin chaque samedi matin.

Une opération pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur la question du nucléaire.