Un tremblement de terre au nord de Bordeaux est ressenti jusqu'en Limousin

La terre a tremblé ce mardi matin au nord de Bordeaux et la secousse a atteint l'ouest et le sud du Limousin. Ce séisme de 4,9 sur l'échelle de Richter n'a causé aucun dégât mais l'onde s'est propagée à travers toute la Nouvelle-Aquitaine.

Limousin, France

La terre a tremblé ce mardi dans toute la Nouvelle-Aquitaine, un séisme de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter dont l'épicentre se situe à 50 km au nord de Bordeaux et qui a donc été ressenti jusqu'en Haute-Vienne et en Corrèze.

Le tremblement de terre s'est produit à 10h56, ce mercredi matin, à la limite de la Gironde et de la Charente-Maritime à une profondeur de 33 km sous terre. L'onde s'est diffusée à près de 200 km à la ronde et a donc été clairement ressenti dans l'ouest de la Haute-Vienne et de la Corrèze.

Ressenti dans l'ouest de la Corrèze et le sud Haute-Vienne

Les témoignages affluent depuis la fin de la matinée, notamment d'un arc situé dans l'ouest corrézien allant de Lubersac à Brive, en passant par Allassac et Saint-Viance, mais aussi en Haute-Vienne entre le sud de Limoges et la frontière avec la Corrèze.

"J'étais assise et les murs ont tremblé chez moi" témoigne Josiane à La Troche, près de Pompadour, "j'ai pensé qu'une bûche était tombée dans la cheminée. C'était impressionnant comme phénomène car on n'arrive pas à définir d'où ça vient " !

A Limoges-sud, près de Feytiat, Elodie était au travail a ressenti la secousse avec ses collègues : "en plaisantant, on s'est dit holala un tremblement de terre ! Et puis nous avons ressenti une deuxième petite secousse, alors on a pensé à des travaux dans le bâtiment, ça faisait une vibration comme si une mini-pelle travaillait en dessous".

Dans le même secteur, Julie était hospitalisée à la clinique Chénieux : "J'étais dans le lit et j'ai senti des vibrations. Je me suis dit : je suis folle ce sont les médicaments qui m'ont shootée ! Mais ma mère m'appelée en suivant de Lubersac, en Corrèze, et m'a dit qu'elle avait aussi ressenti une secousse" !

C'est relativement rare dans cette région de la France" - Jérôme Vergne, sismologue à l'Institut de Physique du Globe

Un tel phénomène est assez exceptionnel dans nos territoires. Comme l'explique Jérôme Vergne, sismologue à l'Institut de Physique du Globe "en moyenne, ce type d'évênement se produit tous les deux à 3 ans en France métropolitaine, mais il est relativement rare dans cette région. Une intensité de 4,9 est suffisamment importante pour être très bien ressentie jusqu'à 200 km-250 km à la ronde".